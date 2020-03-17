هالة زايد تشكر الطاقم الطبي المكافح لفيروس كورونا: أبطال فخورون بهم

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الشكر والتقدير للطاقم الطبي الذي يعمل بكل جهد لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث ذكرت أن الشكر موصول لأسر هذا الطاقم الطبي، "اللي ابنته طبيبة، واللي حرمه بتشتغل في هذا المجال، والأم اللي عندها ابن أو ابنه في هذا المجال، الأسر دي أبطال، وذووهم أبطال".

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر": "أنا بشكر الطاقم الطبي وواثقة فيهم وفخورة أني بشتغل معاهم ووسطهم، وبشكر أهلهم لأن الطاقم الطبي أبطال وأسرتهم أبطال"، موضحة أن وزارة الصحة لا تجبر أي طبيب أو أي من الطاقم الطبي على العمل في مجابهة فيروس كورونا.

وتابعت: "معظمهم بيتحايل علينا عشان يشتغلوا معانا، ويقولوا لنا طب ما تخدونا، حتى لو عندنا حد أو اثنين يرفضون العمل في مكافحة فيروس كورونا، مش بنلزم حد بكده، أنا بشكر الناس اللي اشتغل معانا وبنشكر أهلهم لأنهم مش بيقلوا بطولة عنهم، والبلد فخورة بأداء الأبطال في القطاع الصحي".

وواصلت: "طبعا منساش أشكر كل القائمين على مساعدتنا في الداخلية والقوات المسلحة، الناس دي بتذل مجهود يمكن مش مرأي للناس، لكن بالأجهزة دي بنقدر نشوف المخالطين ونحددهم ونتعامل معاهم، إحنا في منظومة عمل كبيرة، الدولة اللي بتتحرك مش وزارة، بجدد شكري واعتزازي وفخري بالعاملين في القطاع الصحي وأسرهم".