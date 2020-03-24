فيديو.. صلاة الجنازة على ثاني مصري يتوفى في إيطاليا بسبب كورونا

نشر أحد أفراد الجالية المصرية في إيطاليا، بثًا مباشرًا لصلاة الجنازة التي أقيمت على ثاني مواطن مصري يتوفى في إيطاليا بسبب فيروس كورونا.

ونشر المواطن المصري المغترب في إيطاليا، والذي يدعى "أحمد سيد"، البث المباشر عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، والذي رصد لحظات صلاة الجنازة على الراحل.

وكان الحاج علاء مصطفى حسن، قد توفي في إيطاليا إثر إصابته بفيروس كورونا، ليصبح هو ثاني المصريين الذي يتوفون بالفيروس القاتل في إيطاليا.

ويعد الحاج علاء، من أبناء قرية كفر أبو نجم التابعة لمركز أبو حماد في محافظة الشرقية، يبلغ من العمر 51 عاما.

وحسبما أعلنته الجالية المصرية، فالمعلومات المتوفرة فإن المواطن المصري لم يكن مصابا بأي أمراض، وكان يعمل مع إيطالي مصاب بكورونا.