اكتشاف جثث مسنين في دور رعاية بعدما هرب الموظفين وتركوهم بسبب كورونا في إسبانيا

مأساة إنسانية كشفتها قوات الجيش الإسباني، بعدما بدأت تقديم مهام الدعم في دور المسنين، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث عثر الجيش الأسباني على جثث لبعض المسنين داخل غرفهم.

ونقلت "سكاي نيوز" عن وسائل إعلام إسبانية أن وزيرة الدفاع، مارجاريتا روبليس، كشفت عن عثور الجيش على أشخاص مسنين تخلى عنهم ذويهم حتى ماتوا داخل أسرتهم بسبب فيروس كورونا المستجد.

ووصفت وزيرة الدفاع الأسبانية وضع المراكز الاجتماعية ودور رعاية المسنين بأنها "جيدة"، وأن السلطات لن تتعامل بليونة وإنما بشدة مع من يعامل سكان هذه الأماكن بهذه الطريقة غير اللائقة.

وكشفت "روسيا اليوم" عن حدوث كارثة إنسانية بعدما غاب الموظفين عن دور المسنين بسبب تفشي وباء كورونا المستجد مما أدى لوفاة عدد كبير من المسنين ولم يتم حصرهم بعض.

وبسبب هذه الظروف أمرت الحكومة المركزية الجيش بالتدخل لإنقاذ المسنين بعدما انتشر الجيش في أنحاء كثيرة من البلاد.

ويتولى الجيش الأسباني مهام تطهير مراكز رعاية المسنين وحمايتها وتنفيذ إجراءات العزل الضرورية.