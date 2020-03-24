رسالة أب من داخل مستشفى العزل: نقلت لابني الفيروس.. اقعدوا في البيت (فيديو)

نشرت الإعلامية آية عبدالرحمن رسالة فيديو لشخص وابنه من مصابي كورونا من داخل مستشفى العزل الصحي بالإسماعيلية وذلك خلال برنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز".

وقال: "أنا اسمي محمد النشوقاتي أنا مرشد سياحي، كان معايا ضيف من ألمانيا، أصيب بالفيروس، بس مكنش ظاهر عليه، لكن احتمال أكون أنا اتعديت منه ولما رجعت كان عندي دور برد شديد جدًا، روحت للدكتور إداني علاج، لكن واضح إنه كان لازم إن أنا أروح لوزارة الصحة علشان أشوف إيه سبل العلاج روحت بعدها حميات إمبابة، خدوا مني عينات ومن أسرتي عينات، واتضح إني نقلت لآدم الفيروس".

وأضاف: "وبعد ما اتعرف إن العينة إيجابية خدوني على الإسماعيلية في الحجر الصحي، وهنا لاقينا فيها كل الرعاية الكاملة من الأطباء والتمريض أنا برفع لها القبعة وبشكرهم على مجهوداتهم الرائعة وربنا يبعد عن البلد أي حاجة وحشة".

ونصح الآباء والأمهات قائلًا: "بقول للأمهات والآباء ومصر كلها، أمن بلدنا مهم جدًا، وده أمن قومي عشان إحنا لازم نعدي المرحلة لما الريس يقول حاجة هو يقصد الخير للبلد كلها وإن شاء الله هنعدي المرحلة دي وإن شاء الله لو التزمنا وقعدنا في البيت إحنا هنبقى البلد اللي عدت الخطر"، مؤكدا: "أرجو الالتزام في البيت، القعدة في المستشفيات صعبة وقعادك في البيت ضروري".

واختتم قائلًا: "لما قالنا اقعدوا في البيت 14 يوم، إن شاء الله هنعدي المرحلة دي، إن شاء الله لو التزمنا بالتعليمات، هنبقى البلد اللي عدت الخطر، أرجو الالتزام بالبيت، القعدة في المستشفيات صعبة".

أما الطفل قال: "أنا اسمي آدم أنا هنا في الإسماعيلية أنا عندي الفيروس، وبشكر كل أصحابي والمدرسة بتاعتي كلها إنهم دعموني وإن شاء الله هطلع من هنا قوي".