عاجل.. ترامب: تجارب علاج كورونا ستبدأ في نيويورك

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعث رسائل الطمأنينة إلى شعبه فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن التجارب السريرية لعلاج الفيروس ستبدأ بالفعل.

وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده لخلية الأزمة الأمريكية لمواجهة كورونا، أن التجارب السريرية لمواجهة فيروس كورونا، ستبدأ في ولاية نيويورك، وفقًا لما نقله موقع "سكاي نيوز".

وأكد الرئيس الأمريكي، أن أزمة الفيروس المنتشر سينتهي آجلًا أم عاجلًا، مشيرًا إلى أنه لن يسمح أن يتسبب كورونا في أزمة اقتصادية طويلة الأمد، خاصة بعدما تضررت الشركات الكبرى والصغرى الأمريكية بشدة، حد قوله.

ونصح ترامب مواطنيه، بالحفاظ على التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات، للحد من تفشي الفيروس وانتشاره.