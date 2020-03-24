كورونا يغلق السينما.. وطرح Bad boys for life لويل سميث إلكترونيا

طريقة جديدة يتبعها صناع الأفلام المطروحة بالسينما، لتقليل الخسائر التي يتعرضون لها مع إغلاق العديد من دور العرض بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث حرص بعض المنتجين على طرح الأفلام إلكترونيا أو بطريقة الديجيتال، بمقابل مادي لمن يود مشاهدتها.

وقد جاء قرار صناع فيلم bad boys for life بطرحه مبكرا للجماهير في المنازل يوم 31 مارس.. بحسب موقع Variety.

Bad boys for life، من بطولة ويل سميث ويجسد من خلاله دور المحقق مايك لوري، وجرى طرحه بالسينمات يوم 17 يناير الماضي.. ومدته ساعتان و3 دقائق.

الفيلم من إخراج كل من Adil El Arbi وBillal Fallah، ويشارك "سميث" البطولة الممثل مارتن لورانس، وهو من نوعية أفلام الأكشن والجريمة.. وجرى تصويره في ميامي وفلوريدا وأطلنطا جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

تكلفة إنتاج الفيلم 90 مليون دولار، وحقق أرباحا تخطت حاجز الـ 400 مليون دولار.

وشهدت صناعة السينما خسائر كبيرة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم، حيث جرى إغلاق العديد من دور العرض فى دول مختلفة لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفاً على سلامة صناعها.