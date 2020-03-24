للمرة الثانية في أسبوع.."ترسا" تواجه كورونا بتطهير الشوارع عبر التبرعات

واصل شباب قرية ترسا بطوخ، للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، أعمال تطهير وتعقيم شوارع القرية، لمواجهة فيروس كورونا.

وقام مجموعة من الشباب المتطوعين برش المطهرات التى تبرع بشرائها بعض رجال الأعمال و وفاعلي الخير بالقرية، وتم تأجير مواتير رش كبيرة، وقام الشباب برش الشوارع وواجهات المنازل والأماكن العامة التى يتردد عليها المواطنين مثل مكتب البريد والمخابز، كما تم تعقيم المساجد وغلقها التزاما بتعليمات وزارة الأوقاف ومحافظة القليوبية في هذا الشأن.

وأكد الشباب أنهم سيقومون بهذا العمل التطوعي بصفة دورية يوم بعد يوم من تلقاء أنفسهم، بناء على تشجيع أهل الخير بالقرية، حماية لأهاليهم من وباء كورونا، موضحين أنهم يقومون بأعمال الرش ليلا حرصا على حياة الأطفال.