ضبط تاجر مخدرات بحوزته 12 طربة حشيش بالإسماعيلية

أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة الإسماعيلة، عن ضبط عنصر إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، تم ضبط العنصر حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزته 120طربة لمخدر الحشيش زنة جميعها 12 كيلو جرامًا، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بالإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على النحو المشار إليه.

وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 85 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.