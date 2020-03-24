 خلال 24 ساعة.. ضبط 75 قضية مخدرات وتنفيذ 51 ألف حكم قضائي

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 18 قطعة سلاح ناري، بحوزة 16 متهما، كما جرى تنفيذ 51120 حكما قضائيا متنوعا.

كما تم ضبط تشكيلين عصابيين، و75 قضية مخدرات بحوزة 79 متهما، وضبط 9 هاربين، و3 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة، وضبط 101 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 4 دراجات نارية مسروقة.

كما جرى ضبط 16499 مخالفة مرورية، وفحص 40 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.