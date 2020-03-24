حبس ربة منزل وشريكها بتهمة الاتجار في الكمامات الطبية بدون ترخيص

قررت النيابة العامة حبس ربة منزل وشريكها 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب إدارة مصنع بدون ترخيص، تخصص في صناعة الكمامات الطبية بالإضافة إلى استخدام خامات غير مطابقة للمواصفات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وقالت المتهمة في محضر الشرطة إنها كانت تساعد المواطنين في حمايتهم من الفيروسات أثناء نزولهم للشارع، وقررت النيابة غلق المصنع ومازالت التحقيقات مستمرة ومن ناحية أخرى، وأمرت النيابة بحبس تاجر لاتهامه بالاتجار في الكمامات ضبط أثناء شرائه بعض المستلزمات من داخل المصنع.

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بمشاركة قطاع الأمن العام والتنسيق مع الجهات المعنية، من استهداف وضبط مالكة مصنع ملابس جاهزة دون ترخيص بدائرة مركز أبو النمرس، لتصنيعها كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية باستخدام خامات مجهولة المصدر وطرحها للبيع بالأسواق بأسعار تفوق سعرها الأصلي.

وبتفتيش المصنع، أمكن ضبط (50 ألف كمامة مُعدة للبيع جميعها غير صالحة للإستخدام الآدمي "غير مُعقمة"، جرى تصنيعها من مواد خام "مجهولة المصدر".

كما جرى ضبط تاجر، مُقيم بمحافظة بالقاهرة في أثناء تحميله كمية من المضبوطات على سيارة نقل عقب شرائها من المصنع المشار إليه.

وبمواجهة المتهمة، اعترفت بارتكابها للواقعة على النحو المُشار إليه، وبمواجهة التاجر المذكور، اعترف بشرائه لتلك الكمامات وعلمه بكونها غير مطابقة للمواصفات بقصد طرحها للبيع بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانون اللازمة.