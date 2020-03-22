كمامات وأحذية وجوانتيات لعمال النظافة بطنطا لمواجهة كورونا

وفرت حملة "لو تقدر تساعد ساعد"، والتى أطلقها رجال الأعمال، بمحافظة الغربية، كمامات وأحذية و"جوانتيات" يعاد استخدامها، لجميع عمال النظافة بطنطا، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد محمد الصباغ المحامي، وأحد أعضاء الحملة، أن الحملة استطاعت توفير 200 كمامة وأحذية وجوانتيات يعاد استخدامها مرة أخرى لعمال النظافة على مستوى مدينة طنطا بالكامل، بعد عدة استغاثات أطلقها رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بضرورة مساعدة عمال النظافة باعتبارهم أكثر الفئات عرضة للمرض.

وأضاف أن الحملة شارك بها عابد أبو زهرة وأبو النصر زهرة، وتم تسليم معدات الحماية إلى الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.