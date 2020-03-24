اكتشاف أكاديمية وهمية تمنح شهادات دلبومة تمريض وأشعة مزورة بالدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط أكاديمية وهمية بالدقهلية، تنصب على الشباب بدورات تدريبية غير معتمدة.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام صاحب مؤسسة تعليمية- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، بإدارة كيان تعليمي "أكاديمية" بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، واستغلها في ممارسة أعمال النصب والاحتيال على الشباب راغبي الالتحاق بدورات تدريبية وحصولهم على شهادات معتمدة -على خلاف الحقيقة- والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

وبالاستعلام من الجهات المعنية تبين أن الأكاديمية لم يصدر لها أي تراخيص ولا تخضع للرقابة والإشراف.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف مقر الأكاديمية وضبط المدير الإداري، وإخصائي تحاليل "محاضر بالأكاديمية"، وبتفتيش المقر عُثر بداخله على 173 شهادة بأسماء أشخاص مختلفة باللغة الأجنبية منسوبة لإحدى الجامعات تُفيد تلقي الطلبة البرامج المحددة لدبلومة "الأشعة، التمريض" ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب لإحدى الجهات الحكومية "مزور".

13 شهادة بأسماء مختلفة منسوبة لإحدى الأكاديميات "تنمية الموارد البشرية" تُفيد الحصول على دبلوم إدارة الخدمات الصحية – قسم التحاليل ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب لإحدى الجهات الحكومية "مزور".

188 شهادة صادرة من إحدى المؤسسات الأجنبية تشهد فيها إحدى المستشفيات بالدقهلية بالتعاون مع الأكاديمية بأن الطالب قد تدرب لدى المستشفى بقسم التمريض على أعمال التمريض وممهورة بأكلاشيه إحدى الجمعيات بالدقهلية "مزور".

195 شهادة تقدير صادرة من إحدى المؤسسات الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة".

130 شهادة بيان درجات باللغة الأجنبية ممهوره بأكلاشيه إحدى المؤسسات الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة.

108 شهادات باللغة الأجنبية منسوبة لإحدى المؤسسات الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على دبلوم التدريب المهني قسم التمريض ممهوره بأكلاشيه الأكاديمية.

53 كارنيه منسوب لإحدى المؤسسات الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة.

8 أكلاشيهات خاصة بإحدى الأكاديميات الأجنبية، وخاتم ضاغط.

بمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامي بالاشتراك مع صاحب المؤسسة، وأقر الثاني بتحصله على تلك الشهادات من صاحب ومدير إحدى الأكاديميات بدينة نصر بالقاهرة وله مقر آخر بمنطقة الدقي بالجيزة، مقابل مبلغ مالي للشهادة الواحدة "جاري العمل على ضبطه".

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.