7 شركات ناشئة تطلق مبادرات لدعم عملائها فى مواجهة كورونا

بدأت العديد من الشركات الناشئة والأطراف المعنية بريادة الأعمال بالتأقلم على المستجدات وتحسين خدماتها في ضوء تفشي وباء كورونا المستجد، في محاولة لمساعدة عملائهم وشركائهم على تخطي هذه الفترة العصيبة بسلام.

ومن أبرز تلك الشركات:

1. Cairo Angels تدعم إيجاد حلول لمبادرة "#إحنا_في_ضهرك بـ100 ألف جنيه مصري

مجموعة الاستثمار "Cairo Angels" قدمت دعمًا لحملة #احنا_في_ضهرك بـ100 ألف جنيه مصري، والتي تهدف إلى مساعدة كبار السن أو المحتاجين الذين يعيشون وحدهم عبر التسوق وقضاء حوائجهم نيابةً عنهم.

وتهدف المجموعة إلى تأسيس قاعدة بيانات مضمونة ومحدثة من المتطوعين الذين يمكن التأكد من هوياتهم عبر حسابات التواصل الاجتماعي وبطاقات الرقم القومي، إلى جانب تقديم التقييمات والمراجعات.

وبالتالي، هناك احتياج للشركات الناشئة الموجودة أو مؤسسيها كي يقوموا بتطوير المنتج وإطلاقه في خلال أسبوع واحد. ويتم استقبال التطبيقات حتى الأربعاء 25 مارس الجاري.

2. Taskty يقدم خدمات التعقيم للشركات والمصانع

قام موقع خدمات المنازل "Taskty" بإعداد فرق لتقديم خدمات التعقيم للشركات والمصانع بأسعار زهيدة، وذلك اتباعًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

بالإضافة إلى ذلك، يجري "Taskty" تدريبات هاتفية مع عمال النظافة والتقنيين، والعاملين المسجلين على موقعها الإلكتروني كي يراعوا بشكل أفضل سبل الحفاظ على أنفسهم وعملائهم.

3. estshara تطلق مبادرة "سلامة مصر"

أطلقت منصة الاستشارات الطبية "estshara" مبادرة "سلامة مصر" للمساعدة في مكافحة كورونا المستجد، وذلك بتوفير استشارات طبية مجانية حول الفيروس عبر التطبيق من خلال استشارة طبيب بمكالمة صوتية أو بالمحادثات النصية.

بالإضافة إلى ذلك، ينشر التطبيق الوعي للمجتمع عن الأعراض وطرق الوقاية من المرض.

ويمكن للمستخدمين الدخول على الاستشارات المجانية بإدخال الكود الترويجي "freedoc" في تطبيق estshara، والمتوفر حتى 31 مارس الجاري.

و"estshara" تطبيق يوفر استشارات طبية عبر الإنترنت، ويهدف إلى إتاحة الرعاية الصحية للجميع في منطقة الشرق الأوسط.

4. WideBot تصمم تشات بوت باللغة العربية للأعمال

تقدم شركة التشات بوت باللغة العربية WideBot ٣ أشهر من خدمات التشات بوت بالمجان على منصتها، وذلك كي تتمكن الشركات من تحويل تواصلها مع علامات تجارية أخرى، وموظفين، وعملاء ليتم عبر الإنترنت.

باستخدام الكود الترويجي "Be Safe"، يمكن للشركات والشركات الناشئة المهتمة أن تقوم بإعداد الشات بوت الخاص بها، وبالتالي تقليل التعاملات وجهاً لوجه.

و"WideBot" هو أول منصة تصميم شات بوت تركز على استخدام اللغة العربية، وهو ما لا يتطلب استخدام الأكواد ويستخدم الذكاء الاصطناعي لزيادة تحويل العملاء إلى العلامة التجارية وزيادة ولائهم.

5. TakeStep تقدم جلسات مجانية، وتطلق كاشف أعراض COVID-19 بالتعاون مع تطبيق Al Tibbi

تقدم الشركة المصرية الناشئة "TakeStep " الآن للشركات الناشئة وعائلاتهم جلسات نفسية مجانية كي تساعدهم على التأقلم مع التأثيرات النفسية لـ COVID-19 وانتشاره على مستوى العالم.

ويستخدم الأخصائيون النفسيون الآن مصطلح "فوبيا كورونا" لوصف الذعر والخوف الذي يصاحب انتشار الفيروس.

ويمكن أن تتضمن هذه الأعراض القلق الشديد، الاكتئاب، والخوف الشديد من الجراثيم.

كذلك عقدت "TakeStep" شراكة مع تطبيق "Al Tibbi" كي تطلق كاشف أعراض مجاني لفيروس كورونا، حيث يقوم زوار الموقع الإلكتروني بإدخال الأعراض التي يشعرون بها ويتم تشخيصهم إما بالسلب أو الإيجاب بفيروس COVID-19.

6. Brainy Squad تطلق استشارات مجانية عبر الإنترنت للأعمال

أطلقت وكالة الإعلانات المبتكرة "Brainy Squad" جلسات استشارات عبر الإنترنت لدعم الشركات التي تواجه تبعات اقتصادية من انتشار COVID-19. وتقدم هذه الجلسات الخبرات التي تساعد الشركات على التأقلم على أفضل استراتيجيات التحول الرقمي، لضمان الاستمرارية والنمو في ظل الظروف الحالية.

"Brainy Squad" هي محطة توقف واحدة للاحتياجات الرقمية والابداعية للشركات.

7. Breadfast تحجب مصاريف التوصيل وتضيف خدمات أخرى لراحة العملاء

قام تطبيق شراء البقالة الإلكتروني "Breadfast" بإضافة المزيد من البضائع لضمان راحة العملاء، وذلك دعمًا لإجراءات السلامة المتداولة بعنوان "خليك بالبيت".

هذه المنتجات تتضمن الفواكه، والخضروات، والبقالة، ومطهرات الأيدي، والأقنعة الواقية. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتطبيق معايير سلامة خاصة في جميع مراحل الإنتاج، والتعبئة، والتوصيل، كما يمكن للعملاء تسجيل ملحوظة ليتم ترك طلباتهم على الباب.

قامت "Breadfast" أيضاً بحجب جميع مصاريف التوصيل حتى نهاية الشهر دعماً لظروف العملاء خلال الفترة الحالية.

"Breadfast" هي تطبيق بقالة إلكتروني يقدم مخبوزات طازجة باستخدام منتجات مثل البيض والدقيق الذي تنتجه "Breadfast" أيضاً، إلى جانب تقديم مواد بقالة أخرى يتم توصيلها يومياً إلى الباب.