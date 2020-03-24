"أوقاف الإسماعيلية" تواصل حملات التفتيش على غلق المساجد

أكد الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أهمية متابعة المساجد والزوايا ومنع التجمعات، حيث مر مفتشي المتابعة لليوم الثالث على التوالي مساجد وزوايا المحافظة، للتأكد من غلقها تنفيذا للتعليمات.

وشدد وكيل الوزارة على مديري الإدارات، والمفتشين بضرورة تكثيف المرور على المساجد والزوايا، وعدم التهاون مع المخالفين، وأن الآذان لا يرفع إلا من المساجد فقط دون الزوايا، و بالصيغة المنصوص عليه في القرار الوزاري.

وأضاف بدران أنه جرى تكليف مديري الإدارات الفرعية بتوزيع الأئمة على المساجد والزوايا كل بمنطقته بالتنسيق مع مديري الإدارات ومفتشي المناطق لمتابعة توزيع العمال على المساجد والزوايا لإحكام السيطرة عليها، وأنه لا يوجد بمديرية أوقاف الإسماعيلية مساجد أو زوايا إلا به عامل وتحت إشراف إمام ومفتش.