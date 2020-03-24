النقل العام: ملتزمون بقرار الحظر والأتوبيسات تعمل من 6 صباحا حتى 7 مساء

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن الهيئة ستنفذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن حظر سير وسائل النقل العام من السابعة مساءا حتى السادسة صباحا وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام لـ" الوطن" أن حركة أتوبيسات النقل العام بمختلف الخطوط بالقاهرة الكبرى تنطلق للعمل من السادسة صباحا حتى السابعة مساءا تماشيا مع قرار رئيس الوزراء بحظرالتجول خلال الفترة المسائية.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن في مؤتمر صحفى منذ قليل حظر حركة المواطنين بداية من الغد على كافة الطرق العامة ووقف كل وسائل النقل الجماعي العام والخاص لمدة أسبوعين وهي فترة حظر التجوال، وذلك من الساعة السابعة مساءا إلى السادسة صباحا. وذلك في ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.