عاجل.. مدبولي: انتشار كورونا في بعض البلاد نتيجة عدم التزام المواطنين بإجراءات الحكومات

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول.

وقال "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي من مقر مجلس الوزراء: "دول كثيرة حوالينا كانوا الناس بيقولوا إحنا بعيد عننا هذا الموضوع، لكن حصل نتيجة لإن المواطنين مأخدوش بالصورة الكافية كل التحذيرات الجادة من حكوماتهم".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد كلف الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن، وذلك في ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار ڤيروس كورونا.