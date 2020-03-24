عاجل.. رئيس الوزراء: راعينا توقيت إصدار الإجراءات بسبب "أكل العيش"

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حضّرت الإجراءات التي أعلنت عنها اليوم، مشيرًا إلى أن توقيت إعلانها كان مهمًا.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي من مقر مجلس الوزراء: "هناك أبعاد كثيرة لها، مثل الأبعاد الاقتصادية، وحسابات كثيرة، وفرص العمل ورزق وأكل عيش، بنشوف وبنحسب هذه النوعية من القرارات وتداعياتها على الاقتصاد وإننا بقدر الإمكان منضرش فئات الشعب المختلفة اللي بيبقى قوت يومها وعيشها معتمد على أعمال ملهاش صفة الاستمرارية والثبات".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد كلف الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن، وذلك في ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار ڤيروس كورونا.