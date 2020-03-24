لو مضطر تتعامل.. نصائح لمقدمي الرعاية الصحية والمخالطين لمصابي كورونا

منذ اللحظة الأولى من الإعلان عن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر، اتخذت وزارة الصحة والسكان الكثير من الإجراءات الاحرتازية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره، وكان أهم تلك الإجراءات تكثيف حملات التوعية للمواطنين، حتى يتمكنوا من مقاومته، وتتكون لديهم ثقافة التعامل معه.

وتستعرض "الوطن" نصائح للمخالطين أو مقدمي الرعاية الصحية لأشخاص مصابة بفيروس كورونا لتجنب الإصابة به، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان كالتالي:

1- غسل اليدين بالماء والصابون أو فركها بمطهر كحولي في تلك الحالات:

- قبل التعامل مع المريض.

قبل البدء في أي إجراءات تتطلب النظافة والتعقيم.

- بعد التعرض لسوائل الجسم التي قد تمثل خطرا.

- بعد التعامل مع المرضى والبيئة المحيطة بهم.

- قبل ارتداء معدات الوقاية الشخصية وبعد نزعها.

2- يجب مراعاة ممارسات النظافة التنفسية داخل مرافق الرعاية الصحية، بتغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال وتوعية الآخرين بذلك.

3- عند التعامل مع المرضى والمصابين، يجب ارتداء كمامة طبية أثناء التعامل الروتيني معهم لتجنب الإصابة بأعراض تنفسية حادة.

4- عند القيام بإجراء خاص مثل تركيب أنبوبة حنجرية يجب ارتداء الآتي: رداء طويل الأكمام، قفازات، نظارات واقية للعينين، ماسك واقي".