"الوطن" ترصد اتباع الإجراءات الوقائية ضد كورونا ببعض البنوك وماكينات الصرف

بالتزامن مع بدء صرف مرتبات نحو 6 ملايين عامل وموظف بالدولة اليوم ولمدة 4 أيام وحتي 28 مارس الجاري، قامت "الوطن" بجولة لرصد مدى التزام البنوك المصرية بتعليمات الصحة الوقائية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية، وكذلك رصد حركة حصول الموظفين علي مرتباتهم من ماكينات "ATM، ومدى اتباع التعليمات التي حددتها البنوك لمنع التزاحم وإجراءات السلامة الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وأصدر البنك المركزي المصري عدة إجرءات توضح تعامل الموظفين و المصرفيين مع العملاء، وكذلك تعامل المواطنين مع ماكينات الصراف الآلي، ومن ثم بدأت البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، فى تنفيذ إجراءات خطة التعامل لمنع انتشار فيروس كورونا، عبر توفير المطهرات وتنفيذ آلية التعقيم للفروع وماكينات الصراف الآلى، والتطهير المستمر وتبخير خزائن البنكنوت.

وتتضمن الخطة توفير أجهزة ومعدات الكشف المبكر عن الفيروس، وإلزام العاملين بالإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد، والحصول على إجازة إجبارية فور العودة، والخطط الخاصة بالإجراءات التحوطية لتجنب انتشار العدوى، خاصة لدى ثبوت أو الاشتباه فى تعرض أحد العاملين بالبنك للإصابة.

وتشمل الإجراءات الاحترازية إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وإتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية لمدة 6 أشهر ، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر فى السداد، ووضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.

جولة "الوطن" في عدة بنوك في محيط منطقتي الدقي والمهندسين رصدت غياب التزاحم علي ماكينات الصراف الآلي "ATM" على غير العادة في مثل هذه الأوقات من الشهر، والتي دائمًا ما تشهد امتداد طوابير المواطنين لعدة أمتار أمام الماكينات.

وفي أحد البنوك بمحيط "المهندسين"، اُتخذ إجراء احترازي لمنع تكدس العملاء داخل محيط البنك، وذلك بتنظيم عمليات الدخول لـ5 أفراد بالتتابع، كما نُظم وقوف العملاء في الطوابير، على أن تكون المسافة بين العميل والعميل لا تقل عن مترًا.

وفي السياق ذاته، وفر بنك في محيط الدقي المطهرات خارج أبواب البنك لإتاحة الفرصة أمام العملاء لتطهير أيديهم قبل الدخول وبعد الخروج من محيط البنك، مع وضع تعليمات إرشادية على جدران البنك في عدة أماكن تتضمن الإجراءات الواجب اتباعهاأ.

أما عن عمليات صرف الموظفين مرتباتهم عبر ماكينات الصرف الآلي، فقد لاحظت "الوطن" وضع عدد من العبوات المعلقة الممتلئة بوسائل المطهرات معلقة علي جانبي الماكينة، لاستخدامها من قبل العملاء، مع وضع لوحات إرشادية للتوعية.

وتحدثت "الوطن" إلى محمود إبراهيم سليمان أحد الموظفين بالدولة وسألته عن أهمية تنظيم صرف المرتبات ووسائل الوقاية، وقال إنه يحرص على اتباع التعليمات بحذافيرها، فيقوم بتطهير يديه قبل الصرف وبعد الصرف، وكذلك قبل وضع راتبه في محفظته، قائلًا "الوقاية خير من العلاج".

كما أثنت هدى شريف يوسف إحدى الموظفات علي الإجراءات التي اتبعتها الحكومة بشكل عام والبنوك بشكل خاص، وأكدت أن إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر سهلت كثيرًا، ومنعت التزاحم علي الماكينات، موضحة "كنت أشهد تزاحمًا كبيرًا، ولكن بعد السماح بهذا الإجراء لا أرى تزاحمًا علي الماكينات كما كان يحدث في كل شهر".

وطالبت "يوسف" الدولة والبنوك بمعاملة أصحاب المعاشات بنفس الطريقة، خاصة أن أصحاب المعاشات من كبار السن، والتزاحم علي صرف المعاشات كفيل بنقل فيروس كورونا إليهم.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية،أكد في بيان الخميس الماضي، صرف مرتبات شهر مارس الحالي للعاملين بمختلف الجهات الإدارية بالدولة في المواعيد المقررة، بحيث تكون متاحة بماكينات الصراف الآلي اعتبارًا من اليوم وحتي الأحد المقبل

وأضاف الوزير أنه تم التنبيه على مديري الحسابات بالجهات الإدارية بسرعة الانتهاء من إجراءات تسجيل المرتبات المستحقة لكل العاملين، على منظومة الدفع الإلكتروني في موعد أقصاه نهاية اليوم الخميس، بتاريخ استحقاق يوم 24 مارس الحالي.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية، تقريرًا لها يتضمن نصائح للعملاء حول العالم حماية من الإصابة بالفيروس التاجى كورونا، أثناء استعمال ماكينات الصراف الآلي.

ونصحت المنظمة في التقرير بأن هذه الماكينات يتعامل معها العديد من الأشخاص، ومن الممكن أن يكون واحد منهم حاملًا للفيروس التاجى كورونا، ويتسبب فى إصابة العديد من الأشخاص، لذا فى بداية الأمر "عليك ضرورة ارتداء القفازات الطبية أثناء إتباعك لعملية تلقي الراتب من ماكينات الصراف الآلي، وذلك لحمايتك من لمس أى فيروسات، وبعد اتمام عملية قبض الراتب عليك بالإلقاء بالقفازات فى القمامة على الفور"، ونصحت أيضًا بارتداء الكمامات.

وأضاف التقرير أنه يمكن أخذ إحدى المواد المطهرة مثل مادة الكحول الإيثيلى 70%، ورشها علي زر الصارف الآلي، فـ"أنت تقتل أي فيروسات متواجدة عليها، وتحمي نفسك أيضًا، وعليك بعد إتمام عملية القبض رش أيضًا الأزرار مرة أخري حتي تحمي الشخص التالي لك".

وأكدت المنظمة أنه في حالة وجود أعداد كبيرة من الأشخاص الراغبين أيضا فى قبض مراتبهم، عليك ترك مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الشخص أمامك وخلفك، وهذه النصيحة تقلل بشكل كبير الإصابة بالفيروس التاجى كورونا.

وأيضا من أهم النصائح فور رجوعك للمنزل عليك القيام بتغير ملابس ووضعها فى الغسالة للتنظيف، ويفضل أن يتم تنظيفها بدون ملابس أخرى، وقم بنشرها فى الشمس، وأيضا عليك غسيل اليدين جيدا كما هو موصى من قبل منظمة الصحة العالمية 20 ثانية بماء والصابون، فأنت بهذه الحيل تساعد وتحمى نفسك من الإصابة بالفيروس التاجى كورونا.