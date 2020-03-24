اتحاد الغرف التجارية يعلن التزام 4 ملايين و500 تاجر بقرار الإغلاق

أعلن اتحاد الغرف التجارية التزام 4 ملايين و500 تاجرًا بقرارات الحكومة، والخاصة بتحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي من واقع المسئولية المجتمعية، والحرص على مصلحة منتسبيه والقضاء على العشوائيات التجارية.

وأضاف الاتحاد: "لدينا ثقة فى استجابة عدد كبير من التجار لهذه الإجراءات فى مواجهة الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم والبلاد"، مشددًا على منتسبيه بتوفير السلع فى جميع المنافذ، وكذلك فى جميع الأماكن النائية، وضمان عدم وجود أي عمليات احتكارية لأية سلعة.