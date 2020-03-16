الغرف التجارية: مخزون السلع الأساسية 2.6 مليون طن وتكفي لمدة 8 أشهر

قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن مصر لديها احتياطيا يغطي استهلاك السلع الأساسية حتى شهر أكتوبر المقبل، لبعض السلع، وشهر نوفمبر المقبل، للبعض الآخر.

وأضاف الوكيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد"، أن مصر تمتلك 600 ألف طن كاحتياطي استراتيجي، بالإضافة إلى مليوني طن تحت الإنتاج خلال الشهور الثلاثة المقبلة، حيث ستكفي هذه الكمية الاستهلاك حتى شهر نوفمبر المقبل.

وتابع، أن مصر تمتلك مخزونًا من القمح يكفي الاستهلاك حتى 4 شهور، وإنتاجا محليا يكفي لأكثر من 4 شهور، مؤكدًا أن السلع الأساسية شائعة الاستخدام متوفرة.

وحول الشراء المتزايد لهذه السلع، قال "الوكيل" إن الناس قلقة، مؤكدًا أنه لا داعي للقلق والهلع: "قلة المعروض لدى السوبر ماركت زود القلق، ولكن ذلك يرجع إلى سوء الأحوال الجوية التي أثرت على تداول السلع حيث تأثرت سلاسل الإمداد".