عاجل.. مصادر: المقبوض عليهم في تجمع كورونا بالإسكندرية يواجهون 3 اتهامات.. وبعضهم إخوان

قالت وزارة الداخلية إن منظمي مسيرات فيروس كورونا في الإسكندرية الذين تم ضبطهم أمس، قدموا إلى النيابات المختصة، لبدء التحقيق معهم فيما نسبت إليهم التحريات اتهامات بترويج البيانات المغلوطة والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الإجتماعى حول أعداد المصابين بفيروس كورونا ، و التشكيك فى الإجراءات التى إعتمدتها الدولة لمواجهة "الفيروس" واثارة ذعر المواطنين وتكدير السلم العام.

وأوضح المصدر أن المتهمين تم ضبطهم فى 6 محافظات حيث اشتركت عدة أجهزة أمنية فى ملاحقتهم من بينها الامن العام والامن الوطنى وقطاع نظم المعلومات بوزارة الداخلية، وتابع المصدر أن عدد من المتهمين بلا الا انتماءات وانما قاموا بمشاركة وانشاء تلك المنشورات التى تروج لزيادة أعدداد المصابين وعجز الدولة عن مواجهة الفيروس بينما هناك عدد آخر من المضبوطين تبين ارتباطهم تنظيميا بجماعة الاخوان الارهابية ووفقا لاعترافات المتهمين الواردة فى محاضر التحريات المحررة بمعرفة قطاعى الامن الوطنى ونظم المعلومات فانهم أقروا بتلقيهم تعليمات، من قيادات بالتنظيم لاطلاق تلك الشائعات بهدف اثارة ذعر المواطنين والتشكيك فى قدرة أجهزة الدولة على التصدى ومواجهة الفيروس وذلك لاحداث حالة من الفوضى بالبلاد.