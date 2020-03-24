التموين: المخابز تعمل من 5 صباحا إلى 5 مساء طوال أيام الأسبوع

قال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه وفقا لقرارات مجلس الوزراء، فإن مواعيد عمل المخابز ستظل كما هي دون تغيير، حيث تفتح أبوابها في الخامسة صباحًا، على أن تغلق في الخامسة مساء، مع العمل يومي الجمعة والسبت دون توقف.

وأكد "كمال" لـ"الوطن"، أن الوزارة تتابع مع أصحاب السلاسل التجارية نسبة إقبال المواطنين على الشراء، قائلا: "مخزون السلع في أمان، والمستلزمات وخامات الإنتاج متوفرة في مصر لمدة لا تقل عن 4 أشهر"، مشيرا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح والسكر والزيت والأرز يصل أيضا إلى 4 أشهر، ومخزون اللحوم والدواجن المجمدة يكفي حتى بعد عيد الأضحى.