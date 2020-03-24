مواصلات مصر: نعقم الأوتوبيسات بعد كل رحلة.. ونتوسع في كارت "مواصلاتي"

أكدت شركة النقل الجماعي "مواصلات مصر" اتخاذ جميع الإجراءت الوقائية والاحترازية في كل مركباتها التي تجوب القاهرة الكبرى، للوقاية من فيروس كورونا.

وأشارت الشركة إلى أنها تقوم بتعقيم كل أوتوبيساتها قبل انطلاق كل رحلة، حفاظًا على حياة الركاب والسائقين معًا وكل المتعاملين مع شبكة مواصلات مصر .

وقالت الشركة إنها تلتزم بكافة معايير السلامة والأمن والصحة في كافة رحلاتها، والتي وضعتها منظمة الصحة العالمية، كما قامت بتزويد السائقين بكل وسائل الأمان من قفازات وكمامات، ودعت الشركة جميع ركابها بتقليل الاعتماد على النقود من خلال التحول إلى المعاملات الإلكترونية واستخدام كارت "مواصلاتي".