بعد فرض حظر التجوال.. تعرف على طريقة إدخال قراءة عداد الغاز

أوضحت شركة تاون جاس طريقة استخدام خدمة إدخال قراءة العداد إلكترونيًا عبر موقعها على الإنترنت، للتسهيل على المواطنين، منعًا لأي أخطاء، وتجنبًا للزحام الذي قد يؤدي لانتشار فيروس كورونا.

وتأتي هذه الفكرة لتجنب تكدس المواطنين علي مقرات الشركة تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال، لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا.

ويجري إدخال قراءة العداد عن طريق الدخول إلى موقع الشركة الإلكتروني على الإنترنت، ثم الضغط علي أيقونة خدمة العملاء في الصفحة الرئيسية، واختيار كلمة فواتير الغاز وإدخال قراءة العداد، وبعدها ملء المربعات التي تحتوي على رقم الشقة والعمارة والرقم الفرعي، وبعد ذلك اختيار المنطقة التابع لها.