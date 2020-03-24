"صرامة وجدية ولا تهاون".. ماذا قالت لغة جسد مدبولي في "مؤتمر الحظر"؟

7 قرارات أصدرتها الحكومة المصرية اليوم للمواطنين، بشأن التعامل مع أزمة فيروس كورونا الجديد، أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مقر رئاسة مجلس الوزراء، أولها حظر حركة المواطنين بجميع الطرق العامة اعتبارً من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي لمدة أسبوعين كاملين، أظهرت طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة الحالية، اتضحت جليا على تعبيرات وجه ولغة جسد مدبولي خلال حديثه، بما وصفها الدكتور محمد حسن، خبير لغة الجسد في بداية حديثه لـ"الوطن" بالجدية في إدارة الموقف والصرامة في التعامل مع المخالفين لتلك الإجراءات الاحترازية.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري شخص هادئ بطبعه لا ينفعل كثيرا، انعكست على تعبيرات وجهه الثابتة في بداية حديثه بالمؤتمر الصحفي، وتحولت تدريجيا إلى ملامح تعكس صرامته وجديته في إدارة الأزمة الحالية دون تهاون أو تراخي مع المقصرين والخالفين في اتباع التعليمات الحكومية، حسب قول الدكتور محمد حسن.

"حركة الإيد من أعلى لأسفل وهو بيتكلم عن تعامل الدولة مع الأزمة دليل على الجدية".. استكمل خبير لغة الجسد حديثه عن لغة جسد الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، لافتا إلى علو نبرة صوته قليلا أثناء الحديث عن المخالفين بما يؤكد مرة آخرى عدم تقبله لأي تجاوز الفترات المقبلة.

مدبولي صارم وجاد في التعامل مع الأزمة وبداخله مشاعر قلق

"تشابك الأيدي"، حركة صدرت عن مدبولي خلال المؤتمر الصحفي، وهي تعكس في لغة الجسد مشاعر قلق وترقب "جواه قلق من انتشار الفيروس بشكل يصعب مواجهته زي ما حصل في دول تانية".

اختتم مدبولي حديثه بالإشارة إلى دور الأطباء والممرضين في الأزمة الحالية، وخلالها حرك رأسه بطريقة تعكس تقديره الكامل لهم ودعم الدولة لتلك الفئة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن قرار حظر حركة المواطنين بجميع الطرق العامة اعتبارًا من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي له، وذلك لمدة أسبوعين.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم، أن القرارات تبدأ من غداً الأربعاء، لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات استباقية طبقاً لحجم وانتشار هذا الوباء.

وأشار إلى حظر حركة المواصلات العامة والخاصة من السابعة مساءً حتى 6 صباحاً، إضافة إلى الإغلاق من الخامسة مساء حتى السادسة صباحا كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والمولات، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، لتعمل 5 أيام في الأسبوع، ولا تسري على البقالة والصيدليات والمخابز.