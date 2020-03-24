شكاوى الأعلى للإعلام توصي بإغلاق 4 حسابات فيس بوك ويوتيوب بسبب كورونا

عقدت اليوم، لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعها برئاسة جمال شوقي عضو المجلس، لمناقشة تقارير لجان الرصد بشأن التغطية الإعلامية حول فيروس كورونا.

وطلبت اللجنة إغلاق 4 حسابات شخصية على فيس بوك ويوتويب "لتضمنها شائعات تثير البلبلة بشأن فيروس كورونا"، بحسب تقرير اللجنة الذي تضمن توصية للمجلس بهذا الخصوص.

كما ناقشت اللجنة شكوى مقدمة من جهاز حماية المستهلك ووزارة الصحة ضد عدد من البرامج التي تبث إعلانات غير مرخصة عن الأدوية ومن بينها مجموعة قنوات بانوراما، فضلا عن مناقشة مدى التزام البرامج الطبية بالمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

والزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شبكة قنوات "بانوراما" بتقديم اعتذار عما بثه مذيع أحد البرامج الغذائية من معلومات مغلوطة عن فيروس كورونا.