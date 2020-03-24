مصرع شخص وإصابة 15 آخرين في تصادم سيارتين بالأقصر

لقى شخص مصرعه وأصيب 15 آخرين، اليوم، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة نقل على الطريق الزراعي الشرقي أمام مدينة البياضية جنوب الأقصر.

كانت غرفة عمليات مركز البياضية، تلقت إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل مواد غذائية أسفل كوبري بالطريق الزراعي الشرقي بمنطقة البياضية، مما أسفر عن وفاة المواطن "عبد الرؤوف.ع.م" 54 سنة، من قرية النجوع بحرى بإسنا، و15 مواطن آخر، وهم كلا من "عبد الناصر.ع.ح" 51 سنة، و"حسن.ا.ا" 40 سنة، و"عبد السلام.م.ع" 61 سنة، و"عبد الهادى.م.ك" 32 سنة، و"بها.م.أ" 49 سنة، و"عيد.م.أ" 35 سنة، و"محمد.ح.ا" 30 سنة، و"خالد.م.أ" 24 سنة، و"بسطاوى.م.أ" 25 سنة، و"باتعة.أ.ع" 41 سنة، و"عبد الله.ص.أ" 15 سنة، و"نجاح.أ.م" 53 سنة، و"عيد.ب.ت" 65 سنة، و"أحمد.م.أ" 25 سنة، و"أحمد.م.ا" 25 سنة.

تم نقل جميع المصابين لمستشفى الأقصر العام ومستشفى أرمنت التخصصي لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وجثمان المتوفى لمشرحة مستشفى الأقصر العام، وتمكن رجال الشرطة من ضبط سائق الميكروباص الذي نجا من الحادث دون إصابات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.