الإسماعيلية تعلن تعليق جميع الفعاليات وغرامة أربعة آلاف جنيه للمخالفين

أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، على حتمية الالتزام من الجميع بتطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء بشان حظر حركة المواطنين، وكذا حركة وسائل النقل العامة والخاصة على كافة الطرق العامة والخاصة، بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، ابتداء من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا بداية من الغد، تفعيلا لكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد المحافظ، على تطبيق القانون على المخالفين وتطبيق الغرامة التى تصل الى أربعة آلاف جنيه أو الحبس مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد قد تنص عليها أي قوانين أخري بالدولة.

وأشار المحافظ إلى إغلاق كافة المحلات التجارية والحرفية بما في ذلك محلات السلع والمراكز التجارية والمولات يوميا من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولمدة أسبوعين، اعتبارا من غد الأربعاء الموافق 25 مارس.

كما تغلق كليا جميع المحلات والأنشطة التجارية بمختلف أشكالها يومي الجمعة والسبت ولمدة أسبوعين، وذلك لمنع التجمعات الجماهيرية، ولا يسري ذلك الغلق سواء كليا أو جزئيا على المخابز ومحلات البقالة والسوبر ماركت والصيدليات.

كما يستمر غلق جميع المقاهي والكافتريات والملاهي والنوادي الليلية والصالات الرياضية والشعبية والحضانات وقاعات الأفراح ودور المناسبات والأسواق الأسبوعية وغيرها من الأماكن التي تشكل تجمعات جماهيرية بها من تاريخ صدور هذا القرار.

وتعليق تقديم الخدمات بكافة الجهات والمنشآت الحكومية التى تقدم خدمات للجمهور بنطاق المحافظة بما في ذلك الشهر العقاري والجوازات والمرور والسجل المدني، ولا يسر ذلك التعليق على المستشفيات والمراكز الطبية ومكاتب الصحة المختصة بالمواليد والوفيات.

وتعليق الدراسة بجميع المدارس بكافة مراحلها والجامعات والمعاهد الخاصة والحكومية بنطاق المحافظة وتوابعها، مع استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن خفض عدد العاملين بالجهات الحكومية، وذلك لمدة أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.

وشدد المحافظ على جميع المختصين بالجهات الحكومية وأصحاب الشركات والمحلات التجارية، بالاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم للمبانى والمنشآت.