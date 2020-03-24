توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار الخميس والجمعة ورياح مثيرة للأتربة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة في الفترة من 25 مارس وحتى 27 مارس الحالي.

ويتوقع الخبراء أن يسود غدًا الأربعاء طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على الطرق، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

فيما يسود يومي الخميس والجمعة طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تمتد إلى شمال الصعيد، والرياح معتدلة إلى نشطة أحيانًا وتكون مثيرة للرمال والأتربة على معظم الأنحاء.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

طقس الأربعاء 25 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 19.

طقس الخميس 26 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 20.

طقس الجمعة 27 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.