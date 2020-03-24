حملة موسعة لتطهير وتعقيم شوارع وميادين شرم الشيخ

شنت الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ، حملة موسعة لتطهير وتعقيم شوارع وميادين المدينة، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حماية لصحة وحياة المواطنين.

وقال اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، إن الحملة ستقوم برش المطهرات بكافة الشوارع والميادين في كافة قطاعات المدينة، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة للتصدي لفيروس كورونا.

وأكد "السولية"، أنه جرى اتخاذ عدة إجراءات وقائية لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا، منها إغلاق الكافيهات والمقاهي ومراكز الشباب، كما سيجرى تنفيذ إجراءات الحظر بكل حزم.​