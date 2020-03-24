بالصور: تطهير وتعقيم مكاتب البريد بمدينة الطور في جنوب سيناء

واصل فريق المتطوعين بمبادرة "احم بلدك واحم نفسك"، بمدينة طور سيناء، اليوم الثلاثاء، فعاليات أعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت الحكومية وغير الحكومية بالمدينة، لمنع انتشار فيروس كورونا (COVID 19).

وقال ناصر تمام، أحد أعضاء فريق المبادرة، إنه جرى تطهير وتعقيم مكاتب البريد اليوم، لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين والعملاء، عبر تطهير وتعقيم كافة المكاتب والأسطح والمستلزمات التي يستخدمها العاملون بالمقرات.

وأشار "ناصر"، إلى أن أعضاء الفريق تطوعوا بشراء أجهزة الرش والمطهرات المطلوبة على نفقتهم الخاصة، ويقومون بتطهير ورش جميع المؤسسات والمباني والحدائق العامة، تحت إشراف مديرية الصحة بالمحافظة.