محسن عادل: الإنترنت لم ينقطع في مصر مثلما حدث في بعض الدول الأوروبية

قال محسن عادل الخبير الاقتصادي، إن قرارات الحكومة بدأت منذ 3 أسابيع، من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك قبل أن تكون حالات الوفيات وحالة الانتشار في مرحلة كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل والإعلامي حسام حداد، مقدمي برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن الحكومة المصرية، انتهجت لأول مرة نهجين لم يحدثا في السابق نهائيًا، في أي كوراث، وحضرنا أزمة اقتصادية في عام 2008.

وأشار، إلى أنه جرى التعامل بشفافية كاملة ووضوح كامل للصورة، ووضع المسؤولية أمام الجميع، وهو إجراء غير طبيعي وغير مسبوق.

وأردف، أن المسألة تتطور بشكل غير طبيعي على صعيد الاقتصاد العالمي، وهذه التطورات كانت ستحدث حتى لو لم تظهر أزمة كورونا، موضحًا أن الأداء الاقتصادي العالمي منذ منتصف العام الماضي كان في أسوأ أحواله، وكان هناك العديد من نقاط الضعف، ومصر انتبهت لهذا الأمر من منتصف عام 2015.

وأوضح، أنه منذ عام 2015 عملت الحكومة على تقوية الاقتصاد ورفع درجة تحمله ونقاط إيجابية مثلما حدث في تحرير سعر الصرف، وضبط الموازنة وتخفيض الدين العام، والبنية التحتية.

وواصل: "لم ينقطع الإنترنت في مصر رغم أنه يحدث في دول أوروبا، ولم تنقطع الكهرباء على غرار ما يحدث في دول كثيرة بمنطقة جنوب شرق آسيا، ولم تنقطع المياه، ولم يكن هناك أي نقص بمحطات البنزين، ورغم الاندفاع الاستهلاكي غير الطبيعي فإن المنتجات موجودة بشكل منضبط وكافي، ولم نسمع عن ارتفاع الأسعار في بعض المنتجات".

وأشار، إلى أن الهدف الأساسي من قرار اليوم، يهدف الموازنة بين أمرين هو استمرار النشاط الاقتصادي بشكله الطبيعي، ودوران المصانع والسماح للنقل غير الجماعي بالاستمرار في النقل سواء بالنسبة للأغذية ومواد البناء.