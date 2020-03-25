عضو تنسيقية الأحزاب: "البالطو الأبيض" حملة استباقية لمواجهة كورونا

قال الدكتور رامي عبدالباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن فكرة مبادرة "البالطو الأبيض" وضحت أمام التنسيقية بسبب الأحوال المتدهورة التي تعيشها الدول الأخرى بسبب فيروس كورونا، موضحا أن هناك بعض الدول أعلنت حالة الطوارئ بسبب نقص أعداد الأطباء هناك لمواجهة عدد المرضى، موضحا أن المبادرة تم إطلاقها لمساعدة الأطباء المصريين لعدم الوقوع في نفس المأزق مثل الدول الأخرى.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة "ON"، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أن قطاع الصحة في مصر يعاني من نقص شديد في عدد الأطباء، موضحا أنه سيتم استدعاء طلاب السنة النهائية في الدراسة في كليات الطب والصيدلة، لتحصيلهم كافة المعلومات الطبية وهناك بعضهم بالفعل يتدربون عمليا، "مش هجيب أي حد أدربه".

وأشار "عبدالباقي" إلى أن المبادرة تعتبر نظرة وإجراء استباقي في حال حدوث تفاقم لأزمة فيروس كورونا في مصر، لافتا إلى أنه تم عرض المبادرة على وزارة الصحة لوضع آليات لتنفيذها، موضحا أنه من المحتمل ضم طلاب كليات طب الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعي والمعهد العالي للتمريض ونقابات المهن الطبية بأكملها.

وتابع: "كنت بحلم بـ10 آلاف بس بعد ما فكرت وشوفت الشباب المصري بيعمل إيه في الحملات اللي بتتعمل بشكل فردي فبقيت متأكد أننا هنعدي الـ10 آلاف وبنسبة كبيرة لتدريب جيش احتياطي من الأطباء".