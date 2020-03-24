مستشار المفتي: مسيرة كورونا حرام.. "اللي مبياخدش بالأسباب آثم"

علق الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الديار المصرية على خروج بعض الأهالي من محافظة الإسكندرية لمسيرة للدعاء على فيروس كورونا، معربا عن تقديره لأهالي الاسكندرية، مشيًدًا بالتزامهم بالنظام، والآداب العامة، معتبرًا أن ما حدث طريقة عفوية.

وأكد عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن اللجوء إلى الله يمكن أن يكون لجوء فردي، بأن يدعوا كل فرد ربه متسائلًا: "هو اللجوء الى الله لازم يكون جماعة، ولا يمكن يكون فردي ونلجأ لله؟".

ووصف عاشور، ما حدث بأنه "حرام فوق حرام "، مشددًا على ضرورة الإيمان بالعلم: "احنا بنؤمن بالعلم وليه ننزل ونبقى بيئة لانتشار الفيروس ومنقدرش نواجهه".

وتابع: "طول عمرنا بندعوا" مشددًا أن هذا الوباء هو قدر الله وأنه لابد من اتباع التعليمات لمصلحة الناس مضيفًا: "الدولة مبتاخدش اجراء الا لمصلحة الناس".

ونفى عاشور وجود تناقض بين الأخذ بالأسباب والتوكل مشددًا على أن التوكل على الله يكون بالقلب مضيفًا: "اللي مبياخدش بالاسباب جاهل وآثم شرعا"

وأما عن منع الصلاة في المساجد قال عاشور، إنه وفقًا للقاعدة الشرعية يرتكب الضرر الاخف لمنع الضرر الأكبر لافتًا إلى أن النبي منع الصلاة في المسجد خوفًا على أصحابه من الطين مشددًا على أن الخوف من الوباء يجب أن يكون أقوى من الخوف من الطين وذلك لأن الساجد أهم من المساجد.