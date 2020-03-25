نائبة تدعو المواطنين لعدم الانسياق وراء شائعات الإخوان: يريدون الفوضى

طالبت داليا يوسف عضو مجلس النواب، بضرورة عدم انسياق المواطنين وراء شائعات الإخوان، التى تسعى لبث الفوضى داخل نفوسهم.

وأشارت يوسف، في تصريح لـ"الوطن"، إلى ضرورة زيادة جرعة التوعية فى البرامج التليفزيونية لمواجهة أعداء الوطن، وتابعت: "الإخوان تجار للدين ولم يعرفوا يوما معنى الوطن".

وناشدت "يوسف" رجال الأعمال والمؤسسات الخاصة بضرورة مراعاة أحوال العاملين لديهم، وتقليل عدد تواجد العاملين يوميا لتفادى الإصابة بفيروس كورونا.

كما شددت على ضرورة تكثيف دور المجتمع المدنى لمساعدة العمالة غير المنتظمة، ولاسيما فى ظل القرارات التى اتخذتها الدولة لمجابهة انتشار الفيروس.