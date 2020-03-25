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محمود مسلم

نائبة تدعو المواطنين لعدم الانسياق وراء شائعات الإخوان: يريدون الفوضى

"الإخوان تجار للدين ولم يعرفوا يوما معنى الوطن"

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ولاء نعمه الله
05:15 ص | الأربعاء 25 مارس 2020
النائبة داليا يوسف عضو مجلس النواب

النائبة داليا يوسف عضو مجلس النواب

طالبت داليا يوسف عضو مجلس النواب، بضرورة عدم انسياق المواطنين وراء شائعات الإخوان، التى تسعى لبث الفوضى داخل نفوسهم.

وأشارت يوسف، في تصريح لـ"الوطن"، إلى ضرورة زيادة جرعة التوعية فى البرامج التليفزيونية لمواجهة أعداء الوطن، وتابعت: "الإخوان تجار للدين ولم يعرفوا يوما معنى الوطن".

وناشدت "يوسف" رجال الأعمال والمؤسسات الخاصة بضرورة مراعاة أحوال العاملين لديهم، وتقليل عدد تواجد العاملين يوميا لتفادى الإصابة بفيروس كورونا.

كما شددت على  ضرورة تكثيف دور المجتمع  المدنى لمساعدة العمالة غير المنتظمة، ولاسيما فى ظل القرارات التى اتخذتها الدولة لمجابهة انتشار الفيروس.