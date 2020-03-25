الأرصاد تنفي شائعات السوشيال ميديا: لم نحذر من أي ظواهر جوية عنيفة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع تعرض مصر لنشاط للرياح المثير للرمال والأتربة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هانفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الطقس يوم الخميس المقبل سيكون شبيه بطقس يوم الاثنين الماضي، ولكنه سيكون أقل حدة، موضحا أن الطقس سيشهد إثارة للرمال والأتربة وارتفاع لدرجة الحرارة ولكنه لن يصل لحالة العاصفة.

ونفى شاهين الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بتعرض مصر لعاصفة ترابية، مشددا على أن الأرصاد لم تحذر من الطقس وعلى العكس أن الأجواء ربيعية طبيعية ولا توجد أي ظواهر جوية عنيفة.

وكشف شاهين أن درجات الحرارة سترتفع وتصل لـ26 درجة على السواحل الشمالية والقاهرة 28 درجة، ومن الوارد انخفاضها.