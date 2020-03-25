الوزراء: اختراق الحظر وارد ونراهن على وعي وإيجابية المواطن

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن حدوث انتهاكات واختراقات لقرار حظر التجول الذي اتخذه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أمس، لمواجهة فيروس كورونا وارد، والمراهنة هنا على وعي المواطن المصري بالإبلاغ عن أي خرق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "CBC"، أن قرارات مجلس الوزراء السابقة فيما يخص المقاهي والمطاعم كانت تتضمن تدرج التنفيذ لكن قرارات اليوم شاملة ولا تتضمن تدرج التنفيذ بل تتضمن الإغلاق الكامل لمدة 15 يوما.

وتابع: "فيه مقاهي نائية وبعيدة مش هتلتزم وهيتكرر الخرق، لكن المعيار هنا هو رد فعل الدولة تجاه المقاهي والمخالفين، وكذلك المواطن عليه دور ويجب أن يكون إيجابي ولو رأى أي شيء من هذا القبيل عليه بإبلاغ السلطات فورا لاتخاذ اللازم".

وأكد وجود عقوبات صارمة لردع المخالفين: "هناك عقوبات صارمة ضد المقاهي المخالفة التي ستفتح أبوابها بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء، وستغلق إداريا ويغرم صاحبها وتغلظ العقوبة في حالة التكرار"، مشيرا إلى أن دور المواطن يبرز في الإبلاغ ودور السلطة يبرز في التجاب السريع مع هذه الشكاوى.