الوزراء: الشرطة ستتعامل مع نقل الحالات الحرجة أثناء الحظر بمرونة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن وسائل النقل الجماعي بكل أنواعها سواء أتوبيسات أو مترو أو خطوط القطارات ستصل محطتها الأخيرة في السابعة مساء أو قبل السابعة بقليل، وفقا لقرارات حظر التجول التي اتخذها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "CBC": "بالنسبة للمواطن الذي لديه ظرف قهري يتطلب نزوله من منزله بعد السابعة مساء سواء حالة مرضية تتطلب النقل للمستشفى أو امرأة حامل جاء وقت وضعها للجنين سيتم التعامل معها فإذا ارتأى القائم على إنفاذ القانون أن الموجود داخل السيارة يتطلب نقله للمستشفى سيسمح له بالعبور وربما اصطحابه بعربة شرطة إلى أقرب مستشفى ومساعدته".

وتابع :"يمكن للمواطن أن يتصل بالإسعاف إذا كان يريد نقل الحالة المرضية بالإسعاف وإذا تعذر وصول الإسعاف يستطيع نقلها بسيارته الخاصة، وسيتم التعامل معه بمرونة عندما يجدوا أن لديه حالة مرضية".

وأوضح أن الشاحنات التي تنقل سلعا غذائية أو أدورية ومستلزمات طبيعة مستثناه من قرار الحظر وتستطيع السير على الطرق دون أي مشكلة.