فيروس هانتا وحظر التجول.. أبرز ما بحث عنه المصريون بـ"جوجل"

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فيروس هانتا

بينما يحاول العالم السيطرة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي لا يزال يفتك بضحاياه ونشأ في الصين، ظهرت اليوم حالة لرجل صيني مصاب بفيروس "هانتا" والمعروف باسم "متلازمة الرئة الفيروسية"، ليضيف مخاوف جديدة من خطر انتشاره هو الآخر.

وأصيب رجل من مقاطعة "يونان" الصينية بفيروس "هانتا" القاتل، وتوفي أثناء وجوده في حافلة متجهة إلى مقاطعة شاندونج، وتم اختبار جميع الركاب على متن الحافلة للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وفقا لصحيفة "economic times".

ظهور فيروس "هانتا" مجددا في الصين.. كيف يُصاب به الإنسان؟

أول شعبان

قال الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن غرة شهر شعبان لعام 1441 هجريا فلكيا اليوم، على أن تكون غرة شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجريا فلكيا يوم الجمعة 24 أبريل.

وأوضح جاد، في بيان له، أن هلال شهر شعبان ولد مباشرة بعد أن حدث الاقتران منذ قليل، في تمام الساعة الحادية عشرة و28 دقيقية، وهو يوم الرؤية.

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الهلال الجديد يبقى في سماء كل من مكة المكرمة لمدة 9 دقيقة، والقاهرة لمدة 7 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، أما في محافظات الجمهورية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 7 لـ10 دقيقة، ويبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس في سماء المدن العربية والإسلامية بين 2 لـ 18 دقيقة.

البحوث الفلكية تعلن غدا أول شعبان

حظر التجول

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرار حظر حركة المواطنين بجميع الطرق العامة اعتبارً من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي له، وذلك لمدة أسبوعين.

وجه رئيس مجلس الوزراء، الشكر والتقدير لكل الأطقم الطبية التي تعمل في مستشفيات العزل والحميات، وكل العاملين في القطاع الطبي.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي من مقر مجلس الوزراء: "من نطلق عليهم خط المواجهة، نحن في حرب، وهم من يمثلون الخط الأول لمواجهة هذا الفيروس والمرض".

وقال رئيس الوزراء، إنه عندما تتخذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، فإنها تناشد المجتمع المصري أن يساعدها على تطبيق هذه القرارات.

وأضاف: "لازم المواطنين والأسر المصرية يساعدوا أنفسهم وبلدهم لحمايتهم، وعدم اللجوء إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وصعوبة، لأن كل مرحلة من القرارات بتبقى أصعب من التانية ولها تبعات كثيرة جدًا".

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