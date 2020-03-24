7 رسائل من الحكومة للمواطنين بعد فرض حظر التجوال

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرار حظر حركة المواطنين بجميع الطرق العامة اعتبارً من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي له، وذلك لمدة أسبوعين.

وفي هذا التقرير، تستعرض "الوطن"، أبرز 5 رسائل لرئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي.

"إحنا في حرب".. رسالة شكر للأطباء

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر والتقدير لكل الأطقم الطبية التي تعمل في مستشفيات العزل والحميات، وكل العاملين في القطاع الطبي.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي من مقر مجلس الوزراء: "هم من نطلق عليهم خط المواجهة، نحن في حرب، وهم من يمثلون الخط الأول لمواجهة هذا الفيروس والمرض".

"ساعدوا نفسكم وأسركم وبلدكم".. رسالة للمواطنين

قال رئيس الوزراء، إنه عندما تتخذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، فإنها تناشد المجتمع المصري أن يساعدها على تطبيق هذه القرارات.

وأضاف: "لازم المواطنين والأسر المصرية يساعدوا أنفسهم وبلدهم لحمايتهم، وعدم اللجوء إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وصعوبة، لأن كل مرحلة من القرارات بتبقى أصعب من التانية ولها تبعات كثيرة جدًا".

"أراهن على وعيهم".. رسالة مدبولي للشباب

وناشد رئيس الوزراء شباب مصر، وهو الذي يمثل الكتلة الغالبة للشعب المصري، موضحاً أن أقل فئة تضرراً من هذا الفيروس هم الشباب، وتداعيات المرض عليهم بسيطة، موضحاً أنه لا نواجه هذا الأمر باستخفاف، لأنه لو حمل هذا الفيروس سينقل للوالد والوالدة والجد أو الجدة.

وقال "مدبولي"، إنه يراهن على وعي شبابنا، وأنه سيأخذ باله من نفسه، وأسرته ووطنه.

"أكل العيش".. رسالة توقيت إعلان القرارات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حضّرت الإجراءات التي أعلنت عنها اليوم، مشيرًا إلى أن توقيت إعلانها كان مهمًا.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي من مقر مجلس الوزراء: "هناك أبعاد كثيرة لها، مثل الأبعاد الاقتصادية، وحسابات كثيرة، وفرص العمل ورزق وأكل عيش، بنشوف وبنحسب هذه النوعية من القرارات وتداعياتها على الاقتصاد وإننا بقدر الإمكان منضرش فئات الشعب المختلفة اللي بيبقى قوت يومها وعيشها معتمد على أعمال ملهاش صفة الاستمرارية والثبات".

"قد نتخذ إجراءات أكثر صرامة".. رئيس الوزراء يحذر من تطور الأوضاع

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ما زالت في مرحلة القدرة على السيطرة على انتشار الوباء، مقارنة بالدول المحيطة.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي له، إن الحكومة ستتخذ إجراءات أخرى أكثر صرامة لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أنه "لازالت لدينا إجراءات أخرى ستكون أكثر صرامة إذا اضطرتنا الأوضاع إلى اتخاذها".

وأردف رئيس الوزراء: "أتمنى أن نكون على قدر المسؤولية، في الحفاظ على أسرتنا وبلدنا وأنفسنا".

وواصل: "التداعيات اللي بنشوفها في دول أخرى ومتقدمة وظروفها الاقتصادية أفضل مننا بمئات المرات، وحضراتكم شايفين اللي بيحصل في هذه الدول، وأنا أراهن على وعي المصريين في هذه المرحلة".

ودعا مدبولي الله، أن يجنب مصر كل سوء من هذا المرض، وأن تسلم مصر، وأن يحفظها في المرحلة المقبلة.

"انتشار كورونا في بعض البلاد".. مدبولي يحذر من عدم الالتزام بإجراءات الحكومات

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول.

وقال "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي من مقر مجلس الوزراء: "دول كثيرة حوالينا كانوا الناس بيقولوا إحنا بعيد عننا هذا الموضوع، لكن حصل نتيجة لإن المواطنين مأخدوش بالصورة الكافية كل التحذيرات الجادة من حكوماتهم".

"نأمل ألا نصل إلى المرحلة الثالثة من انتشار كورونا".. رسالة تحذير من 1000 إصابة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يأمل ألا تصل الدولة المصرية إلى المرحلة الثالثة من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي من مقر مجلس الوزراء: "في المرحلة دي، الإصابات هتتجاوز الألف وهتكون متوالية بأعداد سريعة وضخمة جدًا، وده شفناها في دول كثيرة حوالينا وكانوا بيقولوا إننا بعاد عن الموضوع ده ومش هيحصل عندنا".