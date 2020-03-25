صور.. بيع الوهم بالغردقة.. ادفع 10 جنيهات وخد 500 جنيه منحة عمالة غير منتظمة

شهدت بعض المكتبات بالغردقة تكدسا من المواطنين، تزامنا مع قرار الدولة بصرف 500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة، وذلك رغبة في الحصول على المنحة.

رصدت كاميرا "الوطن" الازدحام الشديد على المكتبات واستغلال بعض أصحاب المكاتب حاجة المواطنين إلى المنحة والزحام عليهم، لبيع الوهم لهم وذلك مقابل 10 جنيهات للفرد مقابل الانتظار بالساعات على الرصيف حتى يبلغه صاحب المكتبة، أنه تمت الموافقة عليه ضمن منظومة صرف المنحة.

قال "سعيد.ع"، أحد المواطنين بالغردقة أثناء اصطفافه داخل الزحام أن صاحب المكتبة أشار عليه بتصوير البطاقة وكتابة رقم تليفونه عليها ودفع عشرة جنيهات ثم ينتظر دوره بالجلوس على الرصيف حتى يتم إبلاغه أنه تم تسجيله إلكترونيا وتم الموافقة عليه ضمن المنحة الاستثنائية التي قررتها وزارة القوة العاملة، وعليه الانتظار حتى يتم الاتصال به على رقم التليفون الذي تم تسجيله للحصول على خمسمائة جنيه.

وقال عزب سباق عضو اللجنة الاستشارية للعمالة غير المنتظمة بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، في تصريحات ل"الوطن"، إن صرف المنحة الاستثنائية التي قررتها وزارة القوى العاملة لها ضوابط وشروط، وذلك تحت إشراف اللجنة الاستشارية للعمالة غير المنتظمة، ولا يحق صرفها سوى للعمالة غير المنتظمة المسجلة بكشوفات اللجنة المعتمدة، وذلك بعد اعتمادها من قبل وزارة القوى العاملة والحصول على الموافقة بصرفها بناء على الكشوف المعدة مسبقاً.

وأوضح سعيد عبد الراضي مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر ورئيس اللجنة الاستشارية للعمالة غير المنتظمة، أن التسجيل الإلكتروني وحده لا يضمن للعامل أن يحصل على المنحة الاستثنائية المقررة، لافتا إلى وجود قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة مدرجة باللجنة تخضع لشروط وضوابط، وذلك تحت إشراف وزارة القوى العاملة.

وكشف عبد الراضي، ل"الوطن" أن العمالة غير المنظمة تحصل على مزايا أخرى على مدار العام منها المنح الاستثنائية ومكافأة الأعياد ومصروفات الوفاة ومنحة الزواج، مؤكدا أن التسجيل الإلكتروني وحده لا يضمن الحصول على المنحة الاستثنائية التي قررتها الدولة.

وأشار إلى أن المستحقين للمنحة الاستثنائية وقدرها 500 جنيه والمدرجين بالكشوفات لا يزيد عن 800 عامل بمحافظة البحر الأحمر.

جدير بالذكر، أن محمد سعفان وزير القوى العاملة أكد في تصريحات صحفية، أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، والتي من الممكن أن تتضرر نتيجة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا .

وبناء عليه تقرر صرف 500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة، وتم توجيه الكشوف إلى مكاتب البريد للبدء في صرفها، مشيرا إلى أنه تم صرف المنحة إلى120 ألف عامل مسجلين في قاعدة بيانات مديريات القوى العاملة.