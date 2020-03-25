وزير البترول يعتمد أعمال شركة إنبي خلال عام 2019 عبر الفيديو كونفرانس

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية استغلال كافة إمكانيات وقدرات وخبرات شركات البترول الوطنية الرائدة والمتخصصة في مجالات تصميم وتنفيذ المشروعات البترولية الكبرى، وتقديم الدعم الكامل لها من أجل التوسع في حجم أعمالها داخل وخارج مصر، والعمل على التطوير المستمر لقدرات وإمكانات تلك الشركات من خلال إعداد كوادر فنية ورفع كفاءتها لتدعم مسيرة العمل الناجحة.

وأشار الوزير إلى اكتساب شركات البترول مزيدا من الخبرات لمنافسة كبرى الشركات العالمية العاملة في هذه المجالات مع الالتزام بتطبيق كافة معايير العالمية لنظم إدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية بما يؤهلها للفوز بعقود تنفيذ مشروعات جديدة، وزيادة عدد الأسواق الخارجية التى تعمل بها لدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف وزير البترول، أنه تم إضافة نشاط جديد لأنشطة شركة "إنبي" في مجالات التعدين للاستفادة من الإمكانيات التي تمتلكها والمهارات والمواهب المتاحة لكوادرها البشرية، وذلك في إطار الاستراتيجية الشاملة الجاري تنفيذها لتطوير قطاع التعدين بكافة أنشطته لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر التعدينية.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، لاعتماد نتائج أعمال عام 2019، بحضور المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ووكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح "الملا"، أن شركة "إنبي" تُعد الذراع الفني الهندسي لقطاع البترول في تنفيذ المشروعات الكبري في مجال صناعة البترول والغاز والصناعات البتروكيماوية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وتسعى إلى أن تتبوأ مكانة رائدة بين الشركات العالمية في تنفيذ المشروعات الكبرى، خاصة بعد أن تم تصنيفها ضمن أفضل شركات التصميم ومقاولي التنفيذ عالمياً.

من جانبه استعرض المهندس أشرف بهاء رئيس شركة "إنبي"، أهم نتائج الأعمال والمشروعات التي فازت الشركة بعقود تنفيذها خلال عام 2019، موضحا أن الشركة نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات داخل مصر وفي منطقة الشرق الأوسط كشركة هندسية، ومقاول عام دولي بقيمة 13 مليار جنيه، منها مشروعات داخل مصر بنسبة 63%، ومشروعات خارجية بنسبة 37% في مجالات التكرير والبتروكيماويات والغاز الطبيعي والأسمدة، لافتاً إلى أن من أهم المشروعات التي تم الانتهاء منها مشروع تنمية حقل ظهر (المرحلة الثانية)، وخطوط أنابيب نورس/ الجميل، ومشروع تطوير حقول جنوب غرب بلطيم لشركة بتروبل، ومستودعات شركة "سوميد" لتخزين المنتجات البترولية بالعين السخنة، والتسهيلات البحرية لحقل شمال غرب أكتوبر لشركة بتروسلام، ومجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، وجاري العمل في مشروع مجمع إصلاح "النافتا" بالعامل المساعد لشركة أسيوط لتكرير البترول وتوسعات معمل تكرير ميدور ومجمع أسيوط للتكسير الهيدروجيني لشركة "أنوبك"، وتوسعات محطة ضواغط دهشور لشركة جاسكو، بالإضافة إلى مشروعات إزالة الاختناقات وزيادة الإنتاج، ومشروع تحلية المياه بمحطة السفانية البرية، ومشروع مرافق إزالة الكبريتات لصالح شركة "أرامكو" السعودية، ومشروع تطوير المرافق لصالح شركة عمليات "الخفجي" المشتركة بالسعودية، ومشروع ضاغط الغاز لحقل سطح لشركة "أدنوك" بالإمارات، وخط غاز الشمال لشركة فجر بالأردن.

وأضاف أنه خلال عام 2019، تم تصنيف شركة "إنبي" ضمن أفضل 50 شركة دولية في مجال تصميم مشروعات البترول وضمن أفضل 225 شركة دولية في مجال التصميم الهندسي وضمن أفضل 250 مقاول عام دولي، وذلك طبقاً لتصنيف ENR) Engineering New-Record).

وفي إطار استراتيجية مصر 2030، لتحسين الأوضاع الاقتصادية ومشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، والذي يشمل 7 برامج رئيسية، أوضح رئيس شركة "إنبي"، أنها شاركت في عدد من تلك البرامج، وهي برنامج التحول الرقمي، حيث تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات لقطاع البترول لتحسين أداء أنشطة التكرير كمشروعات البرمجة الخطية ومشروعات إدارة الموارد والتخطيط لمعامل التكرير وتطبيق نظام قياس المناسيب في محطات الوقود وربط المنظومة بهيئة البترول لتحسين أداء شركات التوزيع، وكذلك برنامج تأهيل للقيادات الشابة والمتوسطة لتعظيم الاستفادة من العنصر البشري، حيث يشارك 56 من الكوادر الشابة بشركة "إنبي" في البرنامج بمراحله المختلفة، وتعمل الشركة دائماً لتنفيذ رؤية قطاع البترول المستقبلية لتطوير ومواكبة التطور التكنولوجي المستمر في هذه الصناعة.