المستشار الطبي لمجلس الوزراء: أدوية الملاريا لا تعالج كورونا

قال الدكتور حسام المصري، مساعد الأمين العام للشئون الطبية والمستشار الطبي لمجلس الوزراء، إن المواطنين الذين يتعاطون دواء الملاريا، يجب أن يعرفوا أنه ليس للوقاية من فيروس كورونا وليس له أي علاقة به، محذرا من أن هذه الأدوية تعالج الأعراض والمضاعفات التي تحدث من الالتهاب الرئوي، ولا يجوز أخذها بدون سبب طبي لأن لها أعراض جانبية عنيفة، وهذه الأدوية متوفرة بجميع المستشفيات.

وأضاف "المصري"، خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب التزام المنازل لمدة أسبوعين فقط لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وتعد فترة الأسبوعين فترة فارقة لأنها فترة حضانة الفيروس التي تصل من 4 أيام وحتى أسبوعين.

وتابع المستشار الطبي لمجلس الوزراء، أن مشكلة الفيروس ليس قوته وإنما في انتشاره وانتقاله بسرعة كبيرة جدا.