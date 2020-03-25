التموين: "كورونا" ساعد على بيع المنتجات التي عانت من الكساد

قال المهندس أيمن حسام، مساعد وزير التموين لقطاع التجارة الداخلية، إن الوزارة قامت بالتأكد من وجود عرض جيد للسلع والمنتجات في الأسواق المصرية، كما عملت على توفير مخزون كاف من السلع حتى لا ترتفع الأسعار بشكل غير مقبول: "طول ما فيه عرض كافي هنحافظ على الأسعار وفق العرض والطلب".

وأضاف "حسام" خلال استضافته ببرنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "TEN"، أن الوزارة كانت تعمل وفق خطة قبل ظهور فيروس كورونا في مصر: "بدأنا نقرأ الأحداث من نهاية 2019، واستشرفنا المستقبل واتأكدنا من توافر كل حاجة"، موضحا أن الوزارة كان لديها مخزون كافي من المنتجات، وذلك بسبب وجود ركود في الأسواق المصرية في شهري نوفمبر وديسمبر: "كنا داخلين العام الجديد بمخزون زياده وكنا عايزين الناس تشتري".

وأكد أن تكالب البعض على الشراء قد ادى إلى سعادة الكثير من المنتجين والمصنعين، وذلك لانتهاء منتجاتهم التي كانت تعاني ركودا في الأسواق: "الناس عملت المخازن في البيوت وزودولنا السعة التخزينية والمصانع اشتغلت أكثر"، مشيرا إلى أن التكالب على شراء السلع هو سلوك غير مقبول، وذلك لأن الحكومة لا تخشى من انتهاء السلع الغذائية: "مفيش حاجة اسمها رف يبقي فاضي، ولو منتج خلص بنوفره في نفس اليوم، وإحنا مش سعداء بهذا بسبب التزاحم فقط لعدم نشر الفيروس بين المواطنين".