"النقل الذكي" تعدل مواعيد عملها تماشيا مع الإجراءات الاحترازية

أعلن عدد من شركات النقل الذكي تعديل مواعيد أعمالها، تماشيًا مع التعليمات والقرارات التي أقرها مجلس الوزراء، أمس، كإجراءات احترازية لموجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وأكدت مواصلات مصر شركة النقل الجماعي الحضري المستدام، وصاحبة العلامة التجارية لأول أوتوبيس ذكي في مصر عن تعديلها لكل مواعيد انطلاق مركباتها على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة ابتداءً من اليوم حتى انتهاء فترة الحظر، بحيث تبدأ انطلاق أوتوبيسات الخدمة في السابعة صباح كل يوم وتنتهي في السادسة مساءً.

وأفادت الشركة بأن المواعيد الجديدة ستسري على جميع الخطوط العاملة خاصة خط 111 المطار – دوران شبرا، خط 381 المطار- بولاق الدكرور، خط 618 العبور- الحي السابع، M5 التجمع الخامس - التحرير، M6 التجمع الخامس – سراي القبة، M7 حدائق الأهرام - التحرير، M9 المعادي - التجمع الخامس، M10 أكتوبر - التحرير.

يذكر أن مواصلات مصر بدأت في تطبيق إجراءات وقائية صارمة في كل أوتوبيساتها، من خلال تعقيم كل الأوتوبيسات، واتخاذ الإجراءات الوقائية مع نشر الوعي بتقليل الاعتماد على النقود والاتجاه إلى المعاملات الإلكترونية من خلال كارت "مواصلاتي".