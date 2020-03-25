محافظ أسيوط: متابعة 340 وافدا من الخارج بإجراءات وقائية واحترازية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم متابعة جميع الوافدين القادمين من بعض الدول العربية والأجنبية، وخاصة التي شهدت ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والبالغ عددهم 340 شخصًا من إجمالي 380 وافدا بمركز أبنوب خلال الفترة الماضية تم تسجيلهم على برنامج متابعة الوافدين المعتمد من وزارة الصحة، لافتًا إلى اتخاذ إجراءات مشددة وعاجلة تجاه القادمين واتباع تعليمات وإرشادات وزارة الصحة في هذا الشأن، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة انتشار الفيروس حفاظًا على حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لاستعراض الموقف الحالي للوافدين وآلية التعامل معهم وفق الإجراءات الاحترازية.

وأشار الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إلى إنه جارٍ متابعة 40 شخصًا من إجمالي 380 وافدا بمركز أبنوب لم يستدل عليهم بسبب عدم وجود تليفون أو الرقم مغلق أو خطأ أو عدم وجود عنوان صحيح، لافتًا إلى أنه بناء على توجيهات محافظ أسيوط عقب ورود المعلومات عن القادمين من الخارج تم على الفور عقد اجتماع عاجل لمدير إدارة أبنوب الصحية ومسؤولي الطب الوقائي ومسؤولي الأزمات بمديرية الصحة لحصر القادمين من الخارج بمركز أبنوب وباقي المراكز وتحديد أعدادهم وأماكنهم، وتبين أن أغلبهم قدموا عن طريق مطار القاهرة الدولي خلال شهري يناير وفبراير، وخضعوا للفحوصات الطبية بالمطار، وعلى الرغم من ذلك تم عمل فحص شامل لهم ومتابعة حالاتهم والمخالطين لهم وأسرهم لمدة أسبوعين، وتأكد عدم إصابة أي منهم بفيروس كورونا باستثناء 40 شخصًا لم يتم التأكد من عناوينهم أو بياناتهم وجارٍ عمل الاتصالات اللازمة للوصول إلى بياناتهم وعناوينهم وتحديد فرق مكثفة للوصول إلى منازلهم وقياس حرارتهم والتعامل معهم وإعطائهم الارشادات والتعليمات الخاصة بفيروس كورونا المستجد وعمل حجر منزلي لهم ووضع أنفسهم تحت العزل الذاتي في منازلهم بمتابعة كاملة ودورية من الإدارة الصحية بالمركز، فضلًا عن تكثيف حملات الرصد للوقوف على باقي العائدين من الخارج بطرق شرعية وغير شرعية ومعرفة اسمائهم والوصول إليهم.

وأكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط أنه تم التوصل إلى 47 شخصًا قادمين من الخارج لم تصل أسماؤهم على برنامج متابعة القادمين من الخارج بوزارة الصحة والمتصل بالحجر الصحي بجميع مطارات الجمهورية وتم متابعتهم من خلال إدارة الطب الوقائي واتخاذ ما يلزم من إجراءات والمتابعة الشديدة واللصيقة والمستمرة لهم وخضوعهم للعزل الذاتي بمنازلهم لمدة 14 يومًا، لافتًا إلى أنه في حالة الاشتباه بأي شخص يتم تحويله إلى مستشفى الصدر مع الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، فضلًا عن متابعة ما يرد من أسماء عن طريق البرنامج أو عن طريق الجهات المعاونة.

كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن خدمة الخط الساخن رقم (01550050292) التي أطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أي حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لافتًا إلى أن وزارة الصحة والسكان قد رفعت استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية) ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد" واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.