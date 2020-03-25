محافظ أسيوط يرأس حملة تعقيم مستشفى الحميات وماكينات ATM لمواجهة كورونا

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حملة تطهير وتعقيم لمستشفى الحميات بأسيوط وبعض ماكينات الصرف الآلي "ATM" بمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، وذلك ضمن حملة المحافظة لتعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك بمشاركة المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، ومحمد بشير رئيس حي غرب، وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة.

وأكد المحافظ استمرار حملات التعقيم والتطهير للمنشآت الحكومية وغير الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، موضحاً أنه تم تعقيم مداخل ومخارج والبوابات الرئيسية وغرف وأقسام وعيادات واستقبال مستشفى الحميات، فضلاً عن تعقيم ماكينات الصرف الآلي "ATM" بحي شرق وحي غرب أسيوط باستخدام معدات وماكينات الرش والتطهير التابعة لشركة مياه الشرب ووحدة الإنقاذ السريع، لافتاً إلى استكمال أعمال تطهير وتعقيم المؤسسات والمنشآت التعليمية والحكومية والخاصة والدينية والأحياء والمراكز والمدن والمديريات والتنبيه على جميع العاملين بالمستشفيات وجميع القطاعات باتباع إجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة.

كان محافظ أسيوط أعلن في وقت سابق عن خدمة الخط الساخن رقم (01550050292) التي أطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أي حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقي أي بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

وناشد المحافظ المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات، فضلاً عن عدم الحصول على على معلومات أو بيانات خاصة بفيروس كورونا إلا من مصادرها الرسمية المعتمدة كوزارة الصحة أو المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مشيرا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طارئ وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفيو التعامل معه