عضو تنسيقية شباب الأحزاب: "البلطو الأبيض" تدعم ثقافة التطوع في مواجهة كورونا

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مبادرة "البلطو الأبيض" في إطار المشاركة المجتمعية لدعم منظومة مقدمي الخدمة الصحية، فيما تسارع الدولة المصرية في خطوات اتخاذ القرارات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور رامي عبدالباقي أخصائي مكافحة العدوى وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية إن مبادرة "البلطو الأبيض" تأتي دعماً لجهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، لسد النقص الذي يعانيه قطاع مقدمي الخدمة الصحية.

وقال "عبدالباقي"، لـ"الوطن"، أن المبادرة قائمة على فكرة تطوع طلبة كليات الطب والصيدلة للإنضمام لها، ويتم تدريبهم على حالات الطوارئ، ومكافحة العدوى، وغيرها، بحيث يكون لدي قطاع مقدمي الخدمة الصحية عدد كافي نستطيع من خلاله مواجهة المرض في حال تزايده، أو إقامة مستشفيات ميدانية لاحقاً.

وأضاف أن شباب التنسيقية تواصلوا مع وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي بشأن تنفيذ هذه المبادرة، تحسباً لأي ظروف طارئة جراء فيروس كورونا المنتشر حول العالم كله، ومازلنا في انتظار رد المسؤولين ونتمنى أن يكون في أسرع وقت

وناشد جميع المؤسسات والقوى السياسية والشعبية والأحزاب والمجتمع المدني التكاتف خلف الدولة وجهودها في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى مبادرة "البلطو الأبيض" سيكون لها دور كبير في مكافحة العدوى وستخفف الأعباء عن مقدمي الخدمات الصحية للمواطنين، في ظل النقص الذي يعانيه القطاع.

وتابع أن المبادرة تأتي في سياق تشجيع العمل التطوعي وتعزيز هذه الثقافة مجتمعيا، وتهدف أيضا أن نكون جاهزين في أي وقت للتعامل مع تطورات فيروس كورونا حتى يكون لدينا عدد كافي يستطيع تغطية قطاع تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات.

وطالبت "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي إطلاق مبادرة "البالطو الأبيض" لتوفير 10 آلاف متطوع من طلاب السنة النهائية لكليات الطب والصيدلة، وتأهيلهم وتدريبهم كأطقم طبية مساعدة في ظل أزمة فيروس كورونا.

واقترحت في نهاية فترة الطوارئ، وبعد استنفاد الغرض من المبادرة، تقديم الشكر لكافة المتطوعين وتكريمهم بشهادات تقدير، امتنانا لقيمة وأهمية التطوع في مراحل الأزمات، والتأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية والاستفادة بطاقات الشباب في خدمة وطنهم.