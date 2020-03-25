فض 3 أسواق بطوخ.. وتشميع 20 مقهى لمخالفتها قرارات الغلق في القليوبية

تمكنت محافظة القليوبية من فض 3 أسواق عشوائية وغلق وتشميع 20 مقهى ومحل تجاري لمخالفتها تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بالغلق ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار فيرس كورونا .

كانت القيادات التنفيذية بمحافظة القليوبية قد قامت بحملة للتأكد من التزام المحال بقرار رئيس مجلس الوزراء بالغلق، شملت الحملة شوارع مدينة قليوب وقرى أبو الغيط وباسوس بالقناطر الخيرية للاطمئنان على الالتزام بغلق الكافتيريات والمطاعم وصالات الجيم، تم خلالها غلق 20 محل سايبر ومقاهى مخالفة.

وأكدت المحافظة في بيان اليوم، أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لتنفيذ القرارات التي تتخذها الدولة بشأن تطوير الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بكل حزم حرصًا على سلامة المواطنين وأرواحهم .

من جهة أخرى، شن مجلس مدينة طوخ حملة مكبرة لفض الأسواق العشوائية بقرى إمياي وكفر الرجالات والدير، التي تمثل تجمعات كبيرة للمواطنيين .